400 chilometri di corsa, in 8 tappe, percorrendo l’intera regione Liguria. E’ questa l’impresa che ha compiuto Davide Dalla Francesca, erbese di 42 anni, che ha portato a termine nei giorni scorsi la Alvi Trail. Una gara davvero difficilissima quella effettuata dall’atleta in forze al Gruppo Sportivo Rogeno e studiata appunto per tappe da 50/60 km al giorno: la vittoria era calcolata sui tempi totali delle prestazioni.

Impresa da record: corre per 400 km

Per Davide, di professione imbianchino, era la prima volta a questa speciale competizione anche se in passato ha partecipato a molte delle più impegnative corse in montagna del territorio. «Mi piaceva l’idea di fare una gara a tappe, un po’ in stile Giro d’Italia per i ciclisti – racconta – E’ stata una bellissima esperienza e ho potuto vedere posti davvero bellissimi dell’entroterra ligure».

L’erbese ha vinto anche una tappa, la settima, e si è piazzato al sesto posto in classifica generale. Un risultato davvero sorprendente, se si considera la difficoltà della gara e la partecipazione di atleti a livello internazionale. Francesco ha iniziato a correre quasi per caso: «Ho iniziato a correre circa tre anni fa, piano piano è diventata una vera e propria passione e ora mi alleno almeno tre o quattro volte alla settimana. Inizialmente facevo delle passeggiate in montagna, poi corsa su strada e infine mi sono approcciato alla corsa in montagna».

Fatica e soddisfazione

L’erbese fa parte del gruppo di podisti del GS Rogeno che fa parte del gruppo Fidal e che fa capo ad Antonio Caruso. «Ringrazio il presidente del Gs Rogeno e tutto il gruppo che mi sostiene sempre – spiega – Un ringraziamento speciale va anche a mia moglie Livia, a cui penso sempre e che è come se corresse con me in ogni impresa». Nonostante la fatica, la soddisfazione di tagliare il traguardo è stata tantissima: «Mi sono davvero messo alla prova, per me è stato impegnativo ma ce l’ho fatta: ho corso per 400 chilometri e visto luoghi davvero bellissimi che non scorderò».

Terminata un’impresa, però, l’erbese è già pronto per una nuova avventura in vetta: «Sicuramente a settembre farò una gara nelle Alpi Orobiche – svela – Mi sto allenando e vedremo come andrà».

Stefania Valsecchi

(Giornale di Erba, sabato 29 giugno 2019)