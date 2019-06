Impresa da record: 400 chilometri di corsa, in 8 tappe, percorrendo l’intera regione Liguria.

Impresa da record: di corsa per 400 chilometri

E’ questa l’impresa che ha compiuto Davide Dalla Francesca, erbese di 42 anni, che ha portato a termine nei giorni scorsi la Alvi Trail. Una gara davvero difficilissima quella effettuata dall’atleta in forze al Gruppo Sportivo Rogeno e studiata appunto per tappe da 50/60 km al giorno: la vittoria era calcolata sui tempi totali delle prestazioni. Per Davide, di professione imbianchino, era la prima volta a questa speciale competizione anche se in passato ha partecipato a molte delle più impegnative corse in montagna del territorio.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 29 giugno 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui