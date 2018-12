Piazza Roma si è animata nella giornata di ieri, sabato 8 dicembre, per festeggiare l’arrivo del Natale, con le iniziative organizzate dall’associazione E20.

Piccoli commercianti per un giorno

Già dalla mattinata si è tenuto il Mercatino dell’usato per i bambini: i piccoli montorfanesi hanno esposto giocattoli e oggettistica che non utilizzavano più e hanno creato un vero e proprio mercatino natalizio. Nel pomeriggio, poi, «C’è posta per… Babbo Natale»: tutti i bambini hanno scritto la loro letterina per Babbo Natale. Infine hanno liberato nel cielo tanti palloncini colorati.