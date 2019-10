L’Agenzia Eurodesk – Spaziogiovani Erba e Progetto Youthlab in collaborazione con CSV Insubria organizzano un evento per conoscere e scoprire le diverse opportunità di mobilità per studiare, vivere, lavorare e fare volontariato all’estero: Lavoro alla Pari, Servizio civile all’estero, Servizio Volontario Europeo/Corpo Europeo di Solidarietà, Erasmus Universitario, Scambi Giovanili e Campi di volontariato internazionale. Il tutto raccontato da ragazzi e ragazze che hanno svolto in prima persona queste esperienze: attraverso le loro testimonianze si potranno infatti conoscere tutte le modalità per partecipare alle diverse esperienze, oltre che le informazioni e i suggerimenti più utili per scegliere con maggior consapevolezza.

L’incontro in Stazione a Erba

Dal 1° Ottobre e per tutto il mese in Europa è in corso la campagna europea ‘Time to Move’, un’iniziativa di Eurodesk, la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. La campagna è realizzata in Italia dalla rete Italiana Eurodesk che conta 84 punti dislocati in 18 regioni.

L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà lunedì 14 ottobre dalle 19 in poi nello Spazio Stazione #Youthlab ad Erba (p.za Padania) con il seguente programma.

Alle 19 aperitivo equo-solidale con la bottega Shongoti (ad offerta libera). Possibilità di conoscere e chiacchierare con 15 ragazzi e ragazze che hanno vissuto esperienze con progetti finanziati da Erasmus+ in Europa ma anche oltre i confini comunitari e con gli operatori del Punto Locale Eurodesk

Alle 21 giochi da tavolo dal mondo e sul viaggio con il gruppo La Gilda dei Giocatori.

Ci sarà anche un concorso per i giovani

Nell’ambito dell’iniziativa, Eurodesk invita anche tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt Design Contest 2019” disegnando una T-shirt che rappresenti lo spirito della campagna. Al termine del concorso il 31 ottobre 2019, Eurodesk selezionerà due vincitori nelle categorie 13-19 e 20-30 anni, un vincitore tra le 10 proposte più votate dal pubblico e altri 5 partecipanti tra le creazioni più degne di nota.

I vincitori riceveranno i seguenti premi:

– I vincitori del primo posto nelle due categorie riceveranno ciascuno un Interrail Global Pass che potrà essere utilizzato per sette giorni, entro un mese.

– Il vincitore della votazione pubblica riceverà un bagaglio Eastpak.

– I 5 partecipanti con le creazioni più notevoli riceveranno ciascuno uno zaino Eastpak.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione al concorso e le iniziative legate alla campagna, visitare il sito: www.timetomove.info www.eurodesk.it