Grande partecipazione alla cena benefica per Primavera Onlus. Solidarietà, musica e buon cibo: una formula vincente che ha portato quasi 200 persone a

ritrovarsi, venerdì 12 aprile, per una serata a sostegno di Primavera Onlus.

Cena benefica per sostenere Primavera Onlus

Grande protagonista la musica dal vivo degli Anto&The Pipers, gruppo musicale che da anni interpreta brani dei mitici anni 60, che hanno intrattenuto gli ospiti durante la cena a base di Toc, piatto tipico della tradizione del lago, preparato dal Maestro Angelo Becci di Bellagio.

A cornice della serata una bella mostra di quadri della pittrice Giovanna Alma Dossena, paesaggista del lago di Como e decoratrice di cornici. Tra i tanti presenti in sala spicca il nome di Maurizio Benedetti, collezionista Battistiano.

Un ringraziamento speciale va a tutti i presenti per l’affetto dimostrato – tra cui l’amministrazione comunale di Albavilla – e ai tanti i volontari che hanno reso possibile questa serata speciale.Da Primavera Onlus ricordano due appuntamenti in programma per maggio per poter sostenere i ragazzi del Centro Socio Educativo e le tante attività dell’associazione: la Primavera Vera Festa (25 e 26 maggio) e un’apericena solidale in programma il 31 maggio che vedrà come cuochi d’eccezione sindaci e amministratori di diversi comuni.