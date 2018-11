Davide Van De Sfroos al Gloria per presentare il documentario “In treno per Auschwitz 2018”.

“In treno per Auschwitz 2018” alla Spazio Gloria

Martedì 6 novembre, alle 20.30, allo Spazio Gloria in via Varesina, ci sarà l’anteprima del documentario “In treno per Auschwitz 2018” con la partecipazione di Davide Van De Sfroos e del regista Dario Tognocchi. Sarà presentata la nuova canzone di Van De Sfroos dedicata al treno per la Memoria. Organizzano Cgil, Cisl e Uil regionali.

Il documentario ripercorrerà il viaggio verso Auschwitz fatto a marzo e organizzato dal Comitato “In Treno per la Memoria” di Cgil, Cisl, Uil della Lombardia, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I partecipanti, fra cui Davide Van De Sfroos, sono stati circa 750, di cui oltre 530 sono studentesse, studenti e docenti. Da 25 scuole dei diversi territori della Lombardia, da Parma e anche dalla Puglia. Molti anche i pensionati e i lavoratori che hanno deciso di andare a visitare il campo di sterminio nazista.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU