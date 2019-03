Acque migliori nel Lambro

Un nuovo sistema di finissaggio

E’ stato inaugurato ieri, sabato 23 marzo, l’impianto di fitodepurazione del depuratore Como acqua di Merone, a Baggero. Grazie a un nuovo sistema di finissaggio, le acque che finiscono nel fiume sono migliori. Si tratta di un’azione concreta per tutelare l’ambiente, proprio in occasione della Giornata mondiale dell’acqua fissata per il giorno precedente.

Taglio del nastro con le autorità

Presenti alla cerimonia di inaugurazione il presidente del Parco Valle Lambro, Eleonora Frigerio, e i sindaci del territorio, Giovanni Vanossi (Merone) e Giuseppe Costanzo (Lambrugo). Non è mancato anche il sottosegretario regionale Fabrizio Turba.

