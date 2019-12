Inaugurazione a Capiago Intimiano giovedì sera.

Una nuova sala civica

E’ stata inaugurata giovedì sera a Capiago la nuova Sala civica “G. Aliati”. Nella giornata mondiale del volontario, l’Amministrazione comunale ha voluto festeggiare la ricorrenza, invitando le associazioni a partecipare a un momento di riconoscenza per l’attività che prestano a favore della collettività, consegnando a ognuna una pergamena di ringraziamento. L’incontro è stato organizzato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede “G.Aliati”, destinata ad ospitare l’Associazione Anziani e Pensionati, nonché altre associazioni: l’Associazione Culturale Il Merletto “Renato Vanerio”, il “Lions Club” di Capiago Intimiano, l’Associazione “Il Gambero”, l’Associazione “Gemellaggi nel Mondo” e l’a.s.d. Serenza Carroccio.

Il commento del sindaco

Su Facebook il sindaco Emanuele Cappelletti ha commentato questo importante momento per la comunità: “A chi mette “sotto accusa” senza avere alcun titolo giuridico per farlo… A chi si inventa regole o prassi che non esistono… A chi si attacca a questioni strettamente personali di una banalità estrema (oltre che morte e sepolte), che non hanno la benché minima attinenza con il nostro Comune… A chi parla, ma non ha l’obiettività di farsi un esame di coscienza per quanto ha lasciato “in eredità” a chi lo ha succeduto… Io rispondo così, con un sorriso che mi nasce spontaneo ogni volta che sono con le persone che amo, come ad esempio questa sera… Un grazie di cuore a tutte le associazioni di Capiago Intimiano, attive nel volontariato, che questa sera ho avuto l’onore e il piacere di ringraziare nella nostra nuova sala Civica Comunale… eravate tantissimi!!! Grazie per tutto quello che fate per la nostra Comunità!”.