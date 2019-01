Questa mattina, martedì 15 gennaio 2019, durante la seduta di Consiglio regionale, Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, ha chiesto delle compensazioni ambientali per la Provincia di Como dopo gli incendi boschivi nel territorio di Sorico durante le festività.

Incendi boschivi le parole di Orsenigo

“La Giunta regionale si impegni a destinare le risorse delle compensazioni ambientali derivanti dalla provincia di Como, corrispondenti a un ammontare complessivo di circa 21 milioni di euro, a investimenti a vantaggio del territorio comasco attraverso il finanziamento di un piano straordinario di interventi che ricomprenda anche le opere di ripristino delle superfici interessate dagli incendi boschivi”. E questa la sintesi della mozione urgente, depositata dal consigliere Pd.

La prevenzione incendi

“Nella mozione chiedo poi di seguire alcuni precisi indirizzi, come l’individuazione delle superfici pubbliche e private sulle quali l’azione pubblica è giustificata e la localizzazione degli opportuni interventi finalizzati alla prevenzione del rischio di incendio – spiega Orsenigo –. Ma nel piano vorrei anche che la Giunta si impegnasse ad avere un approccio partecipativo, rispondendo alle esigenze espresse dai territori interessati e acquisendo informazioni tecnico-scientifiche”.

“Una mozione urgente”

Rimane solo la verifica della possibilità di discutere di questi temi: “Questa per noi è una mozione urgente, ma spetta al presidente del consiglio regionale riconoscerne l’urgenza. Oltre tutto, andrà in coda al resto dei punti all’ordine del giorno. Ecco, voglio sperare che venga confermata la necessità di discutere dell’argomento nella seduta di oggi, senza rinviare ancora una questione che per l’Alto lago è diventata emergenziale”, conclude il consigliere Pd.