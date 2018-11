Innamorato “focoso” nel rione di Guiano a Inverigo tappezza i muri con messaggi misteriosi dedicati al suo amore.

Innamorato focoso a Inverigo

E’ ancora ignota l’identità di chi alcuni giorni fa, armato di bomboletta spray di colore rosso, ha imbrattato le pareti di alcune case di via Monte Nero e della chiesina dei Santi Antonio e Liberata per inviare una dedica d’amore alla sua dolce metà. “Lù c’è posta per te” si legge sul muro esterno della chiesetta e poco più distante un cuore racchiude la scritta “Lù 60” con a fianco un’altra sigla “L 71”.

Curiosità a parte, non sono mancate le parole e i sentimenti di rabbia e di indignazione per i residenti della piccola frazione di Romanò che hanno visto vandalizzata la loro amata chiesetta e che hanno condannato il gesto dello spasimante destinato forse a restare segreto.

