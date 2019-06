Inps Cantù con diverse novità.

Per le prenotazioni

A seguito delle sperimentazioni avvenute in alcune sedi Inps della Lombardia, relative all’accesso agli sportelli previa prenotazione, con la possibilità di scegliere il giorno e l’ora di accesso allo sportello, il sistema PrenotaINPS si sta diffondendo gradualmente su tutto il territorio nazionale: per tale motivo, l’Istituto ha deciso di mettere a disposizione dell’utenza ulteriori possibilità di prenotazione, che si aggiungono a quelle attualmente in uso.

Infatti, oltre alla possibilità di inviare una mail all’indirizzo prenotazioni.cantu@inps.it, si potrà prenotare con le seguenti ulteriori modalità: