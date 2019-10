Insubria: alla scoperta della Luna con “Scienza e fantascienza”

E’ tempo di indossare la tuta da astronauti e compiere un viaggio nello spazio; anche quest’anno torna presso la sede di Varese dell’Università Insubria, “Scienza e Fantascienza”, il ciclo di seminari di carattere scientifico, aperto non solo agli studenti di Scienze della comunicazione dell’Ateneo ma anche al pubblico esterno, organizzato da Paolo Musso, docente del Dipartimento di Scienze umane per l’innovazione e il territorio.

Il tema scelto per la settima edizione è “Cosa resta della Luna”, tema che sarà affrontato da diversi punti di vista, grazie a un gruppo di relatori di prestigio internazionale, frutto della collaborazione con istituzioni storiche come la Sergio Bonelli Editore, Urania Mondadori, l’International Academy of Astronautics, l’International Astronomical Union, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, il Seti Italia, l’Osservatorio di Brera e Volandia.

“Quest’anno non potevamo che parlare della Luna, dato che è il cinquantenario della sua conquista, eppure la cosa non è così scontata come può sembrare, se consideriamo la scarsissima attenzione che i mass media hanno riservato a quella che è, senza dubbio alcuno, la più grande impresa mai compiuta dall’umanità. Per questo ho voluto che nel ciclo si parlasse della Luna non solo dal punto di vista della scienza e della fantascienza, ma anche del suo significato simbolico, che stiamo seriamente rischiando di smarrire in nome di un utilitarismo di corto respiro purtroppo sempre più diffuso, che non riesce più a cogliere ciò è veramente importante”, queste le parole di Paolo Musso.