“Quale proposta culturale in città?”. E’ questo l’oggetto dell’interpellanza presentata dal consigliere comunale Enrico Ghioni del Pd di Erba e che sarà discussa durante il prossimo consiglio, in programma lunedì 29 aprile.

Il tema dell’interpellanza

“La stagione estiva è ormai alle porte e al momento non si vede traccia di un programma organico di proposte di eventi culturali in città – spiega Ghioni – Permangono difficoltà-se non impossibilità- di utilizzo di spazi importanti per la realizzazione di grandi eventi culturali quali il Teatro all’aperto Licinium e il Parco Majnoni, per il perdurare di gravi carenze nella messa a norma degli impianti elettrici. Ma non solo, il Civico Museo di Villa Ceriani Bressi è da lungo tempo chiuso al pubblico e a tutt’oggi è anche privo del Conservatore, per la cui sostituzione non si è tempestivamente provveduto. Pare che la non conformità degli impianti per eventi aperti al pubblico riguardi anche il Castello di Pomerio (cortiletto interno e salone degli affreschi) e negli ultimi giorni è venuta meno anche la disponibilità del cine-teatro Excelsior, per indispensabili adeguamenti alla normativa antincendio. Consideriamo poi che la sala polifunzionale presso l’ex-tribunale è ancora in corso di allestimento e che la sala conferenze della Biblioteca Comunale ha limitazioni negli orari di utilizzo, vincolato alla presenza in servizio del personale, che ostacolano fortemente la possibilità di usufruirne”.

Le perplessità sugli eventi in città

Ghioni si chiede quindi se sia stato predisposto dall’Assessorato competente un programma organico di eventi per l’imminente stagione estiva e come l’Amministrazione Comunale intende risolvere le carenze di spazi e strutture pubbliche, con particolare riferimento alla tempistica e alle risorse da destinare o già disponibili. “Chiedo poi se sono vere le voci di non idoneità degli spazi presso il Castello di Pomerio per i pubblici eventi – chiude Ghioni – Quanto tempo dovranno ancora attendere gli Erbesi e gli utenti in generale per poter visitare il Civico Museo e usufruire dei relativi servizi culturali?”.

Alle perplessità del consigliere risponderà direttamente l’Amministrazione erbese nel prossimo consiglio comunale del 29 aprile.