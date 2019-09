Dopo aver insegnato per anni in una scuola primaria in Campania ha partecipato a lconcorso indetto nel 2017 ed è stata nominata alla guida dell’Istituto comprensivo d’Inverigo.

Istituto comprensivo d’Inverigo: ecco la nuova preside

E’ Emilia Zanfardino, 50 anni tra pochi giorni, la nuova dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Inverigo, che comprende i plessi di Villa Romanò scuola dell’infanzia e primaria, Inverigo primaria e secondaria, Cremnago primaria e Arosio primaria e secondaria. La dirigente è stata nominata solo alcune settimane fa ed è al suo primo incarico in questo ruolo che le è stato assegnato dopo la partecipazione al concorso indetto nel 2017. Campana di origine, ha lasciato la sua città, Casoria, nei pressi di Napoli, per trasferirsi a Inverigo e iniziare una nuova avventura. Laureata in Filosofia, ha insegnato per anni alla scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Mario Mitilini” di Casoria, svolgendo però non solo l’attività di docente, ma collaborando anche con la dirigenza. “Un cambio di vita importante che arriva alla soglia dei 50 anni, devo ammettere che sono riuscita a farmi un bel regalo – confina la professoressa Zanfardino con un sorriso – Appena ho ricevuto la comunicazione della nomina ho fatto le valigie per venire a scoprire questa nuova realtà e dare avvio a un’esperienza entusiasmante e che voglio vivere con il massimo impegno”.