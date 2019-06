Venerdì 28 giugno alle 21 nel parco di Villa Giamminola ad Albavilla, Corrado Dugo presenterà il suo libro Dieci comandamenti per una vita da Brianzolo. La serata è stata promossa dal Settore Cultura del Comune di Albavilla e dalla Biblioteca Comunale “L.M Gaffuri”.

Konrad il Brianzolo presenta il suo libro ad Albavilla

Il noto youtuber-videomaker (che gestisce anche la pagina Konrad-II Brianzolo sui principali social), racconterà, con la consueta ironia, come si cresce in una famiglia eternamente in bilico tra nord e sud d’Italia.

Le sue parole: “Ho scelto la scrittura ed il libro perché mi sembrava il modo più penetrante di trasmettere il mio modo di vedere e come nasce il mio punto di vista su quello che racconto. Non voglio solo raccontare gli altri ma anche far sorridere e riflettere, dietro le righe c’è anche una certa filosofia di vita. La morale del libro alla fine è questa: la vita da Brianzolo? L’abbiamo scelta, non possiamo scappare”.

(In caso di maltempo l’evento sarà spostato nella sala consigliare attigua al parco).