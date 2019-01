Qual è l’identikit dell’uomo ideal del 2019 per le donne italiane? A sentire Anima Select, organizzazione che si occupa del mondo degli incontri, le italiane prediligono compagni decisi e mascolini fin dal look.

Ecco l’identikit dell’uomo ideale del 2019

Pollice in alto per gli uomini che hanno barba incolta e per chi esprime mascolinità e autorevolezza già dal look (78%). L’uomo ideale deve essere in grado di prendere decisioni nelle occasioni importanti (67%), deve essere capace di farle ridere (52%) ed essere coinvolgente (48%). È quanto emerge da una ricerca che ha preso in esame un campione di 1.600 donne tra i 24 e i 55 anni. Tornando al fattore barba non sarà di certo un caso che gli uomini più apprezzai dell’anno la hanno tutti. Questo è il comune denominatore, poi però, in relazione alla tipologia emotiva di ciascuna donna, esistono alcuni tipi di uomo più desiderabili di altri. Ecco allora nel sondaggio di Anima Select, divisi per le 8 possibili tipologie emotive, gli 8 uomini più belli del 2019. “Ciascuno di loro più bello in riferimento a ciascuna singola tipologia emotiva” spiega Giuseppe Gambardella, ideatore e ceo di Anima Select.

Gli 8 uomini più belli del 2019

Nella classifica troviamo l’attore de Il Trono Di Spade Jason Momoa, che – capello lungo e mosso, barba incolta, sguardo intenso, fisico statuario e cuore d’oro- incarna la tipologia emotiva codificata da Anima Select come “Che Guevara”, il family manper antonomasia. “Questa tipologia ama i bambini ed è molto premuroso con loro e con la loro companga. È charming e romantico, ama organizzare per sé e per gli altri, è sportivo, ama il gioco di squadra e si mette a disposizione dei compagni. Si mostra sempre come un uomo forte e virile che cela però una naturale e innata sensibilità” spiegano gli analogisti e psicologi di Anima Select.

Tra i bellissimi, Ryan Reynolds, interprete del super eroe Deadpool e marito della stupenda Blake Lively conosciuta sul set di Lanterna Verde, incarna invece la tipologia “Marlon Brando”. È l’uomo ideale con lo spiccato senso del dovere nell’ambito familiare e proprio per questo non fa mancare nulla alla sua donna. È deciso, sicuro, caparbio e ama difendere la sua opinione in dialoghi accesi in cui si confronta con idee diverse dalle sue. “È un leader nato, sempre intraprendente e pieno di iniziative” sostengono gli esperti di Anima Select.

Nella classifica non poteva mancare Chris Hemsworth, conosciuto a livello internazionale per la sua interpretazione di Thor, il dio del tuono, che dall’alto dei sui 190 centimetri è marito e buon padre di 3 bellissimi bambini. Chris è nella tipologia emotiva “Alain Delon”, un uomo dal carattere forte e prorompente. Quando si mette in testa qualcosa nessuno può mettergli i bastoni tra le ruote. Nelle discussioni accese tende a voler placare i toni e a gettare acqua sul fuoco, preferisce infatti un dialogo calmo e pacato. “Gli piace più l’ottenere che il desiderare e proprio per questo i suoi progetti puntano ad essere concretizzati nell’immediato” commentano gli analogisti di Anima Select.

Poi ancora vi è l’ex calciatore e modello messicano Bruno Cabrerizo, oggi attore e conduttore televisivo. In quanto alle tipologie emotive codificate da Anima Select, Bruno incarna il modello “Pablo Picasso”, un uomo estremamente premuroso sia nel rapporto di coppia che in generale. Si trova spesso a confrontarsi in modo acceso con gli altri e preferisce entrare subito in possesso delle cose che desidera. “È molto organizzativo, offre sempre il suo aiuto a chi ne ha bisogno ed ama il lavoro di squadra” aggiunge l’ideatore e ceo di Anima Select, Giuseppe Gambardella.

Segue un altro degli uomini più belli del mondo: Michael B. Jordan, viso da bravo ragazzo, sorriso da togliere il fiato e fisico perfetto, che incarna il tipo del “Gladiatore”,un uomo molto attento alle esigenze della sua famiglia che mette sempre al primo posto rispetto al lavoro. “È un uomo che ama prendersi cura dei suoi affetti più cari e che si dedica molto ai suoi rapporti di amicizia, ma non accetta di buon grado i consigli. Adora raggiungere subito gli obiettivi che si è prefissato, poiché gode più nel possedere che nel desiderare” puntualizza Roberto Sberna, direttore generale di Anima Select.

Poi ancora, l’ex calciatore inglese David Beckham è uno degli altri bellissimi di Anima Select. David incarna il tipo “Clint Eastwood”, un uomo che vive i doveri familiari come un piacere. Ma è molto geloso e possessivo nei confronti della sua donna, che ama soddisfare in tutto e per tutto. È sempre circondato da amicizie maschili ed è un sognatore: gli piace più desiderare una cosa che possederla. “Si mostra sempre forte e sicuro di sé ma lotta internamente contro insicurezza e indecisione” asseriscono gli analogisti di Anima Select.

Intrepido sergente Jerry Wooters in Gangster Squad, Ryan Gosling incarna invece la tipologia emotiva “James Bond”. Da oltre 7 anni insieme alla bellissima modella e attrice Eva Mendes dalla quale ha avuto 2 figlie, Ryan rappresenta l’uomo ideale che crede ciecamente nei valori della famiglia tradizionale. È una persona molto pacata e calma, che ama la chiarezza e la precisione a tal punto da sfociare talvolta in pignoleria. “È un leader nato che tuttavia ama accettare i consigli. Ha uno spirito da sognatore, trae piacere nel bramare l’oggetto dei suoi desideri più che nel possederlo davvero” dichiarano gli analogisti di Anima Select.

E tra i più belli del mondo nel sondaggio condotto da Anima Select non poteva mancare un italiano: Raul Bova che -forte e sicuro di sé- incarna la tipologia emotiva di “Indiana Jones”. Con questo modello gli analogisti di Anima Select si sono voluti riferire per antonomasia ad Harrison Ford, un leader forte e sicuro, ma che in realtà è solo molto abile a celare le sue insicurezze. “Il suo ideale di famiglia rispecchia gli schemi tradizionali: è molto geloso e possessivo e crede nei valori di una volta. Gli piace entrare subito in possesso di ciò che desidera e odia le lunghe attese, che considera una perdita di tempo” assicurano gli specialisti di Anima Select.