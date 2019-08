La batteria di un Iphone 6 è esplosa nella tasca del pantalone di un 14enne e per una manciata di secondi la brutta avventura non si è trasformata in tragedia. Ha dell’incredibile quanto accaduto la scorsa settimana a Villasanta, in provincia di Monza e Brianz, in pieno giorno e in strada, mentre il giovane stava passeggiando con la mamma.

Esplode la batteria dell’Iphone: ragazzino miracolato

Un vero e proprio miracolo se l’incidente non si è trasformato in tragedia. Come riporta GiornalediMonza.it, il ragazzo si trovava, in pieno giorno, a passeggio insieme alla mamma. Ed è stata proprio quest’ultima ad accorgersi di quanto stava accadendo al figlio, come ha raccontato in esclusiva la donna al Giornale di Vimercate.