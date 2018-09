La corsa dell’Ospitalità contribuirà all’acquisto di un’apparecchiatura per rendere più sopportabile la chemioterapia. E’ questo l’obbiettivo della corsa che si terrà a Erba, a favore del Fatebenefratelli.

Corsa dell’Ospitalità: ecco dove andrà il ricavato

Una delle conseguenze più note e più temute della chemioterapia è la caduta dei capelli, soprattutto per le donne. “Per questo stiamo lavorando da circa un anno all’acquisizione di un’apparecchiatura che raffredda il cuoio capelluto durante la chemioterapia. Nella maggioranza dei casi riduce o evita la caduta dei capelli” ci spiega Donato Bettega, responsabile della Struttura Semplice di Oncologia (Day Hospital e Ambulatorio) all’ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba.

La corsa dell’Ospitalità quest’anno concorrerà alla raccolta dei fondi necessari per l’acquisto, cui potranno contribuire anche le associazioni e i privati del territorio. L’Oncologia che il dottor Bettega guida da nove anni eroga circa 3200 prestazioni MAC all’anno e il trattamento anti caduta – che consiste nel calzare una speciale cuffia di raffreddamento del cuoio capelluto durante le infusioni – farà parte del “pacchetto” chemioterapico erogato in regime di SSN, cioè senza alcun aggravio per il paziente. “Ci teniamo molto – dichiara il dottor Bettega – perché anche il tenore psicologico delle persone in terapia è importante e l’ospedale di Erba sarà uno dei pochi in Lombardia e l’unico della provincia a offrire questa opportunità”.

L’evento si terrà a Erba

L’appuntamento con la corsa dell’Ospitalità, che ha scopo benefico e vuole divulgare lo spirito di ospitalità dell’Ordine Ospedaliero, è per il giorno 6 ottobre alle 15. E’ previsto un percorso bimbi di 1km, un percorso completo di 10 km e un percorso intermedio nonché un percorso famiglia, entrambi di 5 km. L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisizione di un dispositivo per contrastare la caduta dei capelli nelle donne sottoposte alla chemioterapia per il Reparto di Oncologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Erba (responsabile dottor Donato Bettega). La Corsa dell’Ospitalità promossa dall’Ospedale di Erba e dal Gruppo Fatebenefratelli è sostenuta dal Comune di Erba con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport. Main Sponsor sarà ENERVIT. Le iscrizioni sono aperte sul portale di Atletica Erba: http://www.atleticaerba.it/news/corsa-dellospitalita/