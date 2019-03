Dopo 14 anni filati Barbara Cermesoni lascia il Museo civico erbese.

La direttrice lascia il museo di Villa Ceriani Bressi

Da aprile, infatti, il conservatore museale che si è occupata a tutto tondo del museo in Villa Ceriani Bressi, prenderà il via a tutti gli effetti nel suo nuovo incarico: la direzione del Museo archeologico di Varese. Arrivata a Erba nel dicembre 2004 con un concorso aperto dal Comune, Barbara Cermesoni, residente a Castiglione Olona, ha portato avanti per tutti questi anni non un semplice lavoro di conservatore, essendo l’unica ad occuparsi di tutto, ma anche di ricerca, sistemazione, direzione di laboratori e visite. “E’ stata davvero una bella palestra perchè per oltre 10 anni ho fatto tutto e ho imparato tanto” ha spiegato al Giornale di Erba.

