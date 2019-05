Per la terza edizione, la Fiera della Canapa si sposta a Ponte Lambro, nella splendida cornice di Villa Guaita. La manifestazione, organizzata come sempre dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, ha per scopo la promozione della coltivazione e trasformazione della cannabis sativa.

Dopo il successo delle prime due edizioni tenutesi a Erba nel 2017 e 2018 [a quest’ultima si riferiscono le foto allegate], che hanno avuto più di un migliaio di presenze ciascuna, l’edizione numero 3 della “Fiera della Canapa” si terrà domenica 2 giugno: nel bellissimo parco di Villa Guaita sarà allestito un mercato di esposizione e vendita di prodotti derivanti dalla lavorazione della cannabis sativa: prodotti alimentari, tessili, industriali; vi saranno inoltre banchetti di produttori del mondo agricolo e dell’associazionismo solidale.

Non cambia la formula della fiera, che affronterà essenzialmente due temi:

– la filiera agricola e industriale della canapa, cioè dalla coltivazione alla trasformazione;

– usi terapeutici della canapa, ovvero i principi attivi della canapa usati per curare alcune malattie.

“Il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” – si legge nel comunicato – ritiene che il settore della coltivazione e della trasformazione della canapa abbia grandi possibilità di sviluppo, nel rispetto dell’ambiente: infatti il sottotitolo della Fiera è “Cannabis sativa: coltivazione e usi per un’economia pulita”. Per la prima volta saranno presenti alla Fiera anche alcune aziende agricole del Triangolo Lariano (Canzo, Castelmarte) e di altri territori della provincia di Como, che da poco tempo hanno avviato la coltivazione e lavorazione della canapa”.

Il commento

Moreno Casotto, vicepresidente del Circolo Ambiente, nonché responsabile della Fiera commenta: “Dopo il successo delle prime due edizioni, per quest’anno abbiamo voluto spostarci in un nuovo sito a Ponte Lambro, riproponendo però i medesimi contenuti, che tanto interesse hanno suscitato nei partecipanti. Nell’ambito della Fiera terremo alcune conferenze a cui parteciperanno esperti del settore. Dapprima un seminario dedicato alla coltivazione agricola della canapa e alla sua trasformazione per usi industriali: tessili, alimentari, edili, eccetera. Quindi un altro momento dedicato agli usi terapeutici della canapa, con un approfondimento sulla legalizzazione. Non mancherà il mercato dei prodotti derivati dalla lavorazione della canapa: farina, pane, pasta, olio, birra e molti altri. E poi eventi di puro svago per adulti e bambini, con laboratori, animazioni e musica”.

Alla Fiera si potranno degustare e acquistare vari prodotti derivanti dalla lavorazione della canapa, così come divertirsi con i laboratori per adulti e bambini, dj set e molto altro ancora. L’appuntamento con la terza edizione della “Fiera della Canapa” è quindi per domenica 2 giugno presso Villa Guaita di Ponte Lambro (via gen. Guaita). La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di Ponte Lambro e di Erba, della Provincia di Como e di Ersaf Lombardia.