La Medicina dello Sport è passata ad Asst Lariana

La Cittadella della Salute di via Napoleona ha una nuova attività in capo ad Asst Lariana, la Medicina dello sport.

La Cittadella della Salute di via Napoleona si è arricchita di una nuova attività in capo ad Asst Lariana, la Medicina dello Sport. Il trasferimento al secondo piano del Monoblocco del Poliambulatorio di via Napoleona risale allo scorso novembre ma è di questi giorni il passaggio di competenze del servizio – che è già stato accreditato da Regione Lombardia – da Ats Insubria ad Asst Lariana, appunto.

La Medicina dello Sport, il cui responsabile è il dottor Biagio Vincenzo Santoro, si occupa di certificare l’idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica. La visita prevede test e valutazioni per identificare eventuali problematiche, come ad esempio, disturbi cardiaci o respiratori. Sono in capo alla Medicina dello Sport, inoltre, le consulenze per i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta, le linee guida per la pratica delle attività motorie. I controlli effettuati dagli specialisti comprendono valutazioni degli aspetti nutrizionali, ortopedici-traumatologici e cardio-respiratori.

Sul fronte dell’attività ambulatoriale, sono garantite le visite specialistiche per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica e il rilascio della relativa certificazione, anche per gli atleti diversamente abili. Fanno capo alla Medicina dello Sport, inoltre, le certificazioni per l’arruolamento nell’esercito, e quella per la facoltà di Scienze Motorie. Per la pratica sportiva agonistica, l’accesso al servizio avviene dietro presentazione della richiesta della società sportiva e per gli atleti minorenni e per i disabili, residenti in Lombardia il servizio è gratuito. Per la certificazione dell’attività sportiva non agonistica, la prestazione è a pagamento e l’accesso è diretto, previa richiesta di appuntamento.

Dove: secondo piano del Monoblocco del Poliambulatorio di via Napoleona 60, a Como

Orari: dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16; il venerdì dalle 7.30 alle 13

Contatti: 031/585 5646 segreteria.medicinasport@asst- lariana.it