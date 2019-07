Intitolare all’ex podestà Alberto Airoldi il tratto di via Crotto Rosa Erba compreso tra l’incrocio con corso Bartesaghi e l’ingresso del teatro Licinium. Ma non solo: intitolare la piazza Prepositurale a monsignor Aristide Pirovano.

La piazza di Erba potrebbe cambiare nome

Sono queste le richieste presentate attraverso una mozione dai consiglieri Giorgio Zappa (Forza Italia), Eugenio Zoffili (Lega), Mario Muscari (Il Buonsenso Erba) e Giorgio Meroni (Veronica Airoldi Sindaco Per Erba) e che sarà discussa nella seduta consiliare in programma lunedì sera, 15 luglio, a palazzo Majnoni. A sollevare la proposta è stato, qualche giorno fa, lo scenografo Ezio Frigerio che ha chiesto di intitolare una via al nonno dell’attuale sindaco, Veronica Airoldi, podestà della città di Erba e grande uomo di cultura, e una piazza a monsignor Aristide Pirovano, sacerdote missionario caro a generazioni di erbesi. Lo scenografo di fama mondiale Frigerio ha conosciuto personalmente le due figure e ha quindi proposto di riconoscere il giusto merito a due uomini che hanno dato tantissimo alla città di Erba.

