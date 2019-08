La musica e le note hanno riecheggiato nelle sue orecchie fin da quando era piccolissima, già a 3 anni intonava le sue prime canzoncine e ora che di anni ne ha 7 sta per approdare alla sua terza finale per partecipare allo Zecchino d’Oro.

Da Inverigo allo Zecchino D’Oro: ce la farà?

Il prossimo 2 settembre la piccola Anita Olivieri andrà all’Antoniano di Bologna, dove verranno individuati gli interpreti delle canzoni in gara al 62esimo Zecchino d’Oro. Questa ultima prova arriva dopo una lunga selezione con un tour che ha previsto una ventina di tappe in tutta Italia, articolato in diverse fasi. Da circa 5000 che si presentano, alle finali non approdano più di 80 bambini. L’in bocca al lupo è d’obbligo.

Foto di repertorio

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 10 agosto 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui