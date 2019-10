Una giornata per conoscere i volontari del gruppo di Protezione civile Erba Laghi. Un appuntamento davvero importante quello di oggi, sabato 12 ottobre, in piazza mercato.

La Protezione civile Erba Laghi si presenta, c’è anche Twiggy per l’unità cinofila

“Quest’anno la campagna “Io non rischio” torna nelle piazze di tutta Italia il 12 e 13 ottobre per promuovere le buone pratiche di Protezione civile e sensibilizzare in maniera capillare i cittadini sui rischi del territorio e i comportamenti da mantenere in caso di eventi calamitosi” – ha spiegato Stefano Casartelli, responsabile del gruppo. Tra loro c’è anche una mascotte: si tratta del cane Twiggy, un pastore belga Malinois addestrato dalla sua padrona Monica Bartesaghi nella ricerca delle persone scomparse. Monica, residente in città, aveva iniziato il percorso in questo speciale ambito ben 16 anni fa e ora ha addestrato la sua Twiggy di 2 anni alla ricerca in superficie. Ma non solo: il cane insieme alla sua padrona sta lavorando sodo per ottenere l’abilitazione anche per la ricerca tra le macerie. “Lei ha proprio nel dna questo talento e devo dire che mi dà grandissime soddisfazioni”.

