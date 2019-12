Il 18 dicembre 2019 la rete bibliotecaria provinciale comasca passerà a un nuovo software gestionale.

La rete bibliotecaria cambia il software gestionale: possibili disagi

Causa interventi straordinari dovuti a tale cambiamento, dal 19 dicembre 2019 non sarà più garantita la catalogazione e la messa a disposizione delle novità editoriali. Le operazioni di prenotazione documenti sia da web sia in biblioteca non saranno più possibili dal 1 dicembre 2019 sino al 17 dicembre 2019.

Tutti i servizi sulla rete bibliotecaria provinciale saranno sospesi dal 15 al 17 dicembre compresi, con regolare ripresa mercoledì 18 dicembre. Lunedì 16 e martedì 17 dicembre 2019, le biblioteche potranno rimanere chiuse. Le sedi aperte potranno erogare il solo servizio di reso