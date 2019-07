“Voglio regalare dei piccoli momenti speciali alle bimbe e alle loro mamme, perché sentendosi belle possano sentirsi uniche e ancora più unite”. A dirlo è Lara, stilista di Inverigo.

La stilista di Inverigo che fa sfilare mamme e bambine

A raccontare la sua grande passione per l’arte del taglio e del cucito è una mamma inverighese, Lara Buoninsegni, 34 anni, stilista che crea collezioni di abiti dedicate a mamme e bambine. Nata e cresciuta circondata da aghi, fili e bottoni con la nonna sarta Mina, Lara dopo gli studi artistici si è lanciata in una nuova professione. Carpiti i segreti della nonna, si è messa all’opera per creare degli abiti e confezionarli pronti per essere indossati. Quello che sembrava essere solo un piccolo progetto si è trasformato in una linea di moda “Bon Ton Chic” già approdata in passerella. Modelle d’eccezione mamme e bambine, tra cui la figlia della donna, Ginevra, protagoniste di sfilate a scopo benefico.

