A Erba ormai da 10 anni grazie all’iniziativa di Carlo Mossi, titolare di un negozio in città, si rinnova la Festa dell’Uomo.

Festa dell’Uomo a Erba

Una ricorrenza molto sentita in alcune regioni d’Italia, come il Veneto, e all’estero, ma ancora poco conosciuta in città. Così ogni anno il titolare del negozio chiama a raccolta amici, clienti e parenti per festeggiare il 2 agosto. “L’idea è quella di trasmettere questa tradizione anche ai più giovani. Purtroppo non è molto conosciuta, ma è giusto che anche noi uomini, così come le donne, abbiamo un nostro giorno da festeggiare”.

