L’alzatese Irene Sala stella all’Otranto Film Fund Festival

Da Alzate al palco dell’Otranto Film Fund Festival. E’ il bel traguardo raggiunto da Irene Sala, 22enne residente in paese. La giovane, modella di professione, è approdata sul palco dell’11^ edizione del prestigioso festival cinematografico quasi per caso, come lei stessa ci ha raccontato. “Da piccola ho partecipato a un corso teatrale, ma attualmente lavoro come modella: ho posato per il mio primo servizio fotografico a 15 anni. E ho già svolto alcuni lavori per stilisti, sfilando o posando per magazine del settore e tramite street casting. A luglio, sono stata a Lecce per un lavoro – racconta Irene – Ho conosciuto per caso l’attrice Stefania Rocca, che praticamente dal nulla mi ha proposto di condurre l’Otranto Film Fund Festival, di cui è direttore artistico, insieme a Emanuele Fortunati. Inizialmente la proposta mi ha un po’ scioccato, ma sono stata lusingata e contenta della fiducia che Stefania ha riposto in me. Ero comunque serena e carica per la nuova esperienza”.

