L’anticiclone africano torna a rimontare sull’Italia. Sarà una settimana di sole e caldo ovunque, con afa in attenuazione e clima secco e gradevole.

L’anticiclone africano torna a rimontare sull’Italia

Dopo il passaggio temporalesco che nella giornata di lunedì ha coinvolto gran parte del Centronord, con grandine e nubifragi su molte regioni, la pressione atmosferica tornerà a rimontare sull’Italia. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio ci aspetta una settimana di sole e caldo ovunque, con attenuazione dell’afa, clima più secco e gradevole.”

Da metà settimana caldo in aumento

Tra oggi e domani l’anticiclone prenderà piede, regalando una fase stabile e soleggiata ovunque, anche in montagna, dove sarà basso il rischio di pioggia. “Le temperature saranno in rapido aumento con picchi termici che potranno superare i 35 gradi sulle aree interne di Sardegna, Sicilia e Sud in genere; fino a 32/33°C al Nord e sul versante tirrenico” – prosegue Da Lio.

Sabato temporali al Nord

L’alta pressione tuttavia avrà vita breve: al Nord si avvicineranno tra venerdì e sabato correnti più instabili, legate a una perturbazione in arrivo sull’Europa centrale. Temporali sparsi coinvolgeranno dapprima l’arco alpino, ma poi anche le pianure del Nord, dove non si escludono fenomeni localmente forti. Domenica qualche temporale si potrà spingere anche al Centro. Sole e caldo intenso al Sud.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU