Si avvicina il grande giorno per l’Arcellasco, che il prossimo sabato 31 agosto celebrerà i suoi primi 40 anni di storia.

L’Arcellasco spegne 40 candeline

Fondata nel lontano 1978 per avvicinare al gioco del calcio i ragazzi della parrocchia di Arcellasco e del territorio erbese, la società biancorossa è diventata negli anni sempre più un punto fermo per il panorama calcistico lombardo.

Dai dieci ragazzi iscritti al campionato CSI di fine anni ‘70, ora a vestire biancorosso sono oltre 200 ragazzi. Negli anni ‘80, l’Arcellasco si accordò con l’Erbese, passandole i giocatori dopo averli cresciuti nel suo settore giovanile fino ai 16 anni. Dopo la vittoria del campionato Under 21 nel 1995, però, l’Arcellasco iscrisse la Prima Squadra alla Seconda Categoria. Da lì in poi, i biancorossi hanno scalato le categorie dilettantistiche arrivando fino all’Eccellenza. Quest’anno, dopo la retrocessione, ripartono dalla Promozione. La festa di sabato, che la società ha intitolato “40 in una notte” e si svolgerà presso la sede dell’associazione Noivoiloro.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 24 agosto 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui