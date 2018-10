Domani, sabato 20 ottobre il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, visiterà YOUNG, il Salone dell’orientamento scuola, formazione, università, lavoro. Appuntamento a Lariofiere a Erba.

Lariofiere domani la visita del Ministro a Young

Sarà accompagnato dal Senatore erbese Erica Rivolta, Vicepresidente della Commissione Bilancio. La visita è prevista per le ore 9.30. Il Ministro Bussetti aprirà il convegno istituzionale promosso dalle Camere di Commercio di Como e di Lecco Competenze trasversali: la sfida formativa. Tema trainante dell’11^ edizione di Young – le SOFT SKILLS, le competenze trasversali – non specifiche rispetto a un ruolo. Sono caratteristiche della personalità come le qualità e gli atteggiamenti individuali, le abilità sociali, comunicative e gestionali.

La sfida formativa

Durante il convegno si tratterà il tema della sfida formativa che ruota intorno alle competenze trasversali. Perché la scuola, gli studenti e le famiglie devono investire tempo e risorse per accrescere le competenze trasversali delle nuove generazioni? Perché le soft skills sono così importanti nel mondo del lavoro? Perché servono in uno scenario che cambia rapidamente grazie a innovazioni e tecnologie? Cosa può fare la scuola per allenare queste competenze? Sabato mattina si cercherà di dare risposta a questi interrogativi, con lo scopo di promuovere non solo una maggiore consapevolezza ma anche comportamenti virtuosi tra i protagonisti della scuola di domani. In allegato programma dettagliato. Il Ministro Bussetti, al termine dell’intervento, visiterà i padiglioni del Salone.

I dettagli del programma

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 Apertura lavori

Presenta e modera LUISA RIBOLZI, Presidente del Comitato Scientifico Progetto Excelsior – Gruppo CLAS

La sfida educativa delle soft skills nel mondo della scuola

ROBERTO PROIETTO, Dirigente USR – Ufficio V

Un’esperienza di alternanza scuola-lavoro sulle competenze trasversali

CATERINA LORENZON, Responsabile Ufficio Studi Camera di Commercio Como

Il ruolo dei docenti e della didattica per lo sviluppo delle soft skills

CRISTINA MARIA TERESA CASASCHI, Dipartimento di Scienze umane e sociali

dell’Università degli Studi di Bergamo

Le prospettive dei giovani in un mondo a rapida evoluzione

FRANCESCO CANCELLATO, giornalista e direttore de Linkiesta.it

Cosa chiedono le imprese? Trovare il candidato ideale grazie ai modelli di valutazione

delle competenze trasversali

PAOLO MARANGOLO, Delivery Manager Randstad Full HR Services

Il valore aggiunto delle soft skills nel mondo del lavoro

MAURO CALIFANO, Human Resources Director Rodacciai SpA

Cosa pensano gli studenti della formazione sulle competenze trasversali nella scuola

FRANCESCA CERAUDO, Consulta degli studenti di Lecco

Ore 11:30 Conclusioni e chiusura lavori

