Centosessanta espositori, 40mila visitatori previsti, 45 edizioni, oltre a 100 gli eventi in programma in una 9 giorni di evento. A Lariofiere, da sabato 27 ottobre a domenica 4 novembre va in scena l’Italia del saper fare con la 45^ Mostra dell’Artigianato.

Lariofiere il taglio del nastro alla Mostra dell’Artigianato

Questa mattina c’è stato il taglio del nastro. La prima a prendere la parola è stata Veronica Airoldi, sindaco di Erba. “Il nostro dovere – ha spiegato – è quello di cercare le soluzioni ai vostri problemi. Sono convinta che le esigenze del mondo produttivo verranno accolte e si cercherà di trovare insieme una soluzione”.

Parla il presidente di Lariofiere

Successivamente è stato il turno del presidente di Lariofiere, Giovanni Ciceri.

“Testimoni di una storia straordinaria”

Elisabetta Maccioni, presidente del comitato promotore della manifestazione ha spiegato: “Siamo giunti alla 45^ edizione dove tradizione e innovazione sono le parole chiave di questa meravigliosa manifetazione”. Presente anche il presidente di Confartigianato Lecco, Daniele Riva e Marco Galimberti di Confartigianato Como. “Siamo protagonisti e testimoni di una storia straordinaria che ha uno straordinario futuro”. Parola anche a Cesare Fumagalli (nel video), segretario nazionale di Confartigianato.

Alessandro Fermi: “Eventi che aiutano a fare rete”

Il presidente del Consiglio regionale: “Credo che la Lombardia sia sempre stata al fianco del mondo artigiano, cogliendo la forza di questa arma economica. Le istituzioni non possono non cogliere la necessità di investire in questo settore. Oggi la Lombardia è al fianco di questo settore che è la vera e unica forza della nostra regione. Dobbiamo fare uno sforzo in questa direzione, se vogliamo far ripartire il nostro paese. Questi eventi aiutano a fare rete: la mostra dell’artigianato dà la possibilità di stare insieme e lavorare insieme. E’ un modello che funziona. La Lombardia è questo mondo. La Lombardia è soprattutto artigianato”.

