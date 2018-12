(Erba) Aveva confidato che i suoi risparmi di una vista sarebbero stati devoluti in beneficienza. E la volontà di Adalgisa Mauri, scomparsa lo scorso 2 luglio a 92 anni, è stata rispettata. Così grazie al lascito della generosa erbese, la parrocchia di Santa Maria Nascente potrà finanziare parte dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale. L’anziana donna ha infatti donato la corposa cifra di 10 mila euro alla parrocchia alla quale era molto legata.

Lascia in eredità 10 mila euro alla parrocchia

La notizia è stata diffusa in questi giorni, dopo l’apertura del testamento. La nipote, Paola Mauri, residente in via Battisti, era a conoscenza del desiderio dell’anziana zia che, quando era ancora in vita, le aveva più volte espresso la decisione di lasciare in eredità del denaro per sostenere la chiesa parrocchiale che sta in questi mesi affrontando consistenti spese per il suo restauro.

“Non ci ha stupiti la volotà della zia che, anche in vita, si è sempre contraddistinta per il suo grande cuore – racconta la nipote – Da quando ha perso prima il figlio e poi il marito a causa di due incidenti stradali si è dedicata agli altri, promuovendo opere di solidarietà: un modo per ricordare i suoi cari, aiutando gli altri. Mi ha riempita di gioia ricevere il suo testamento in cui dichiarava la volontà di donare quella somma alla parrocchia a cui era tanto legata. Un ultimo e grandissimo gesto di solidarietà di cui anche tutti i fedeli di Erba le daranno grati”.

L’anziana, che viveva in via Carroccio, già in passato aveva finanziato le opere di padre Aristide Pirovano, il religioso erbese fondatore della missione Marituba in Brasile, aiutando così concretamente i bambini delle scuole e tutti gli ammalati curati negli ospedali del Sudamerica grazie all’opera del missionario. E ora, dopo aver chiuso gli occhi per sempre, questo ultimo gesto a favore della sua parrocchia e della sua città.

“Non possiamo fare altro che ringraziare Adalgisa per questa preziosa donazione – ha commentato il prevosto di Erba, monsignor Angelo Pirovano – La sua donazione è una delle numerose che vengono fatte a favore della parrocchia, ma la sua, racchiusa in un testamento, ha davvero un valore speciale”.

I lavori di restauro della parrocchia stanno infatti proseguendo a pieno ritmo: oltre alle buste mensili è possibile sostenere le spese effettuando un bonifico a favore di Santa Maria Nascente.

(Giornale di Erba sabato 6 gennaio 2018)

