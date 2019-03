Il Centro remiero del Lago di Pusiano a Eupilio e l’Istituto Comprensivo ‘A. Rosmini’ di Pusiano sono le due realtà della provincia di Como visitate giovedì 28 marzo, dall’assessore allo Sport e giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi e dal sottosegretario con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba.

“Il Centro remiero – ha spiegato l’assessore Martina Cambiaghi – è un luogo di eccellenza sia per la formazione e per l’allenamento sia come campo gara, in grado di ospitare addirittura 900 atleti. Con il direttore del centro, Fabrizio Quaglino, abbiamo parlato dei progetti ‘in cantiere’, di cui beneficerà non solo il Comune di Eupilio, ma tutti i comuni che si affacciano sul lago di Pusiano. Da assessore allo sport collaboreremo e faremo il possibile affinché una struttura così bella e unica nel territorio comasco possa ampliarsi e rinnovarsi”.

“La visita – ha dichiarato il sottosegretario Fabrizio Turba – ci ha consentito di toccare con mano le potenzialità di questa struttura. Valuteremo, con i diversi interlocutori, la possibilità di un rilancio per trasformare questo centro in un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche turistico ed economico, dato l’indotto che già oggi sta creando. Collaboreremo affinché che lo sport, il turismo e le bellezze naturali siano fattore di sviluppo di questo territorio”.

Dall’anno scolastico 2015/16 è attiva una sezione ad indirizzo sportivo sperimentale nella scuola secondaria di 1° grado della sede centrale. L’avviamento è stato facilitato dalla posizione strategica della sede, che gode di strutture sportive interne e adiacenti all’area scolastica. Le attività proposte sono: tiro con l’arco, nuoto, boxe light, canoa/pesca sportiva, skateboard, corso di sopravvivenza, scherma, orienteering, pallacanestro e difesa personale. Il percorso è stato arricchito dal supporto dei tecnici delle diverse federazioni con i quali hanno lavorato gli alunni.

“Un esperimento ben riuscito – ha proseguito Cambiaghi – quello dell’Istituto ‘Rosmini’ che, dopo l’avvio della sezione sportiva, ha visto raddoppiare il numero degli studenti iscritti. Il liceo sportivo ha il pregio di affiancare all’insegnamento della pratica sportiva, realizzato in collaborazione con le associazioni e le federazioni, anche la cultura e l’educazione dello sport. È un modello che vogliamo replicare in tutti gli istituti secondari della Lombardia”.

“È stata per me – ha dichiarato il sottosegretario Fabrizio Turba – una visita molto interessante e formativa. Pur essendo comasco, non conoscevo ancora questa realtà. Il binomio sport-scuola, messo in pratica dai docenti dell’Istituto ‘Rosmini’, in stretta collaborazione con il Comune di Pusiano, è un gioiello dal punto di vista didattico e sportivo”.

Impianti sportivi in Provincia di Como

In provincia di Como sono presenti 860 impianti sportivi, per un totale di 2.887 spazi di attività. Tre quarti degli spazi di attività (2086) risiedono all’interno di impianti sportivi pubblici, mentre la rimanente parte (un quarto) è privato o di proprietà mista pubblico/privata.

Il più ‘vecchio’ degli impianti risale al 1887 e si trova in un contesto scolastico, mentre i più recenti sono stati costruiti nel 2017. In particolare circa il 29% degli impianti del comasco è stato costruito tra il 1990 ed il 2018 ed il 17% ha meno di 20 anni di vita. La manutenzione risulta di buon livello con il 54% degli impianti ristrutturati negli ultimi vent’anni ed il 15% tra il 2017 ed il 2018 (454). Il 79% degli spazi dedicati alle attività sportive è di tipo polivalente e, nel 63% dei casi, si tratta di impianti coperti. Gli sport maggiormente praticati sono il calcio (693 campi), seguito dalla pallavolo (427 campi) e dalla pallacanestro (377 campi).

