Il Ministro dell’Istruzione e l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia in visita all’Università eCampus di Novedrate.

Alla eCampus di Novedrate una Lectio Magistralis

L’assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interverrà domani, lunedì 24 giugno, a Novedrate all’Università eCampus, alla Lectio Magistralis del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti sulle prospettive dell’Università italiana nel contesto Europeo. Il convegno infatti avrà come tema “Università e Ricerca: l’Italia e l’Europa del futuro”. Appuntamento alle ore 10 in via Isimbardi 10.