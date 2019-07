Cari genitori, per dirla alla Goleman, i bambini del segno dei pesci posseggono un’intelligenza emotiva superiore alla media che li rende empatici e ricettivi a livelli molto sottili. Spesso indecifrabili e poco interessati alle cose materiali, incarnano un archetipo che a livello collettivo è ancora complesso da decodificare proprio perché disancorato dal consueto sistema di decodifica della realtà. Il consiglio è di utilizzare un linguaggio per immagini, di utilizzare moltissimo i simboli, la musica, l’arte e la fantasia, al fine di favorire la libera espressione di questi bimbi che, se non troppo incasellare, avranno il compito di portare al collettivo una nuovi orizzonti di sensi.