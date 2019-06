Torna “L’Astrologia: compagna di viaggio dei genitori alla scoperta della vera natura del loro bambino”. La rubrica video, con cui vi teniamo compagnia ogni 15 giorni, intende restituire ai genitori piccoli spunti per migliorare la conoscenza del proprio bimbo, comprendendo e valorizzando la forza vitale che astrologicamente è espressa dal Sole, dal segno di nascita. Solo rispettando la natura del bambino, mettendo da parte le nostre aspettative e ciò che riteniamo essere il meglio per lui, possiamo vederne e accettarne luci e ombre.

Oggi parliamo del segno Capricorno (Nati dal 22 dicembre – 20 gennaio)

Caparbio e precocemente responsabile, la sfida di questo bambino sarà quella di accettare i propri limiti e debolezze. Apparentemente sicuro di sé, sarà un bimbo molto efficiente e autonomo ma faticherà a mettere in primo piano i suoi bisogni. I genitori non avranno problemi di sorta nel vedere soddisfatte le proprie aspettative ma proprio per questo è richiesto loro di porre una maggiore attenzione sulle reali necessità del bambino Capricorno, sempre troppo pronto ad adempiere al ruolo richiesto dall’adulto.