Torna “L’Astrologia: compagna di viaggio dei genitori alla scoperta della vera natura del loro bambino”. La rubrica video, con cui vi teniamo compagnia ogni 15 giorni, intende restituire ai genitori piccoli spunti per migliorare la conoscenza del proprio bimbo, comprendendo e valorizzando la forza vitale che astrologicamente è espressa dal Sole, dal segno di nascita. Solo rispettando la natura del bambino, mettendo da parte le nostre aspettative e ciò che riteniamo essere il meglio per lui, possiamo vederne e accettarne luci e ombre.

Oggi parliamo del segno del Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

Il Cancro è il primo segno della triade d’acqua che incontriamo lungo il percorso dello Zodiaco. Esso è intrinsecamente legato al bambino e alle dinamiche inconsce che ancora lo agiscono in questa fase evolutiva. Strettamente legato ai propri affetti e in particolare alla figura della madre, il Cancro è totalmente poroso e in risonanza con l’ambiente che lo circonda. Umorale e intelligente, si muove e agisce guidato dal sentire più che dalla ragione. Il bambino Cancro potenzialmente sarà ipersensibile, come se non riconoscesse confini, come se non avesse la pelle che lo protegge e differenzia dal mondo. Capite bene che sarà importante relazionarsi con molta delicatezza, affinando la nostra capacità di cogliere le sfumature dell’anima, quell’anima con cui questo bambino è strettamente e naturalmente in contatto. L’adulto dovrà sostenere questo bambino nel riconoscere il grande potere insito nella propria ricchezza emotiva e nell’accompagnarlo lungo percorsi artistici poco strutturati. Attenzione però a non sottovalutare il loro acume perchè saranno abilissimi a riconoscere i punti deboli dell’adulto che utilizzeranno per ottenere ciò che desiderano. Quindi, cari genitori, le parole chiave con i bimbi del cancro sono sensibilità ma anche fermezza.

Nelle puntate precedenti

LEGGI ANCHE >> Il segno dei Gemelli

LEGGI ANCHE >> Il segno del Toro

LEGGI ANCHE >> Una nuova rubrica tutta da scoprire