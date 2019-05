Torna “L’Astrologia: compagna di viaggio dei genitori alla scoperta della vera natura del loro bambino”. La rubrica video, con cui vi teniamo compagnia ogni 15 giorni, intende restituire ai genitori piccoli spunti per migliorare la conoscenza del proprio bimbo, comprendendo e valorizzando la forza vitale che astrologicamente è espressa dal Sole, dal segno di nascita. Solo rispettando la natura del bambino, mettendo da parte le nostre aspettative e ciò che riteniamo essere il meglio per lui, possiamo vederne e accettarne luci e ombre.

Oggi parliamo del segno della Bilancia (nati dal 23 settembre al 22 ottobre)

Il bambino del segno della Bilancia vi stupirà per la delicatezza nei modi e per la capacità di apprendere in scioltezza e velocità le cosiddette “buone maniere”. L’archetipo della bellezza risuonerà forte e chiaro in questi bimbi che gradiranno ambienti esteticamente ben curati e toni pacati. Noterete di contro una certa difficoltà dei bilancini nel prendere posizioni nette nei piccoli conflitti tra coetanei, dovuta alla loro innata capacità di riconoscere la validità dei punti di vista dei propri interlocutori. Perché possano esprimersi al meglio i genitori dovranno sapientemente aiutarli a mettere insieme forma e contenuto.

Per contattare Marina Maghetti è possibile scrivere a maghetti.marina@gmail.com

Nelle puntate precedenti

LEGGI ANCHE >> Il segno della Vergine

LEGGI ANCHE >> Il segno del Leone

LEGGI ANCHE >> Il segno del Cancro

LEGGI ANCHE >> Il segno dei Gemelli

LEGGI ANCHE >> Il segno del Toro

LEGGI ANCHE >> Una nuova rubrica tutta da scoprire