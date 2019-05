Torna “L’Astrologia: compagna di viaggio dei genitori alla scoperta della vera natura del loro bambino”. La rubrica video, con cui vi teniamo compagnia ogni 15 giorni, intende restituire ai genitori piccoli spunti per migliorare la conoscenza del proprio bimbo, comprendendo e valorizzando la forza vitale che astrologicamente è espressa dal Sole, dal segno di nascita. Solo rispettando la natura del bambino, mettendo da parte le nostre aspettative e ciò che riteniamo essere il meglio per lui, possiamo vederne e accettarne luci e ombre.

Oggi parliamo del segno dello Scorpione (nati dal 22 ottobre al 22 novembre)

Intelligente e circospetto, lo Scorpione, più di altri segni, è naturalmente in contatto con le proprie pulsioni, tra cui l’odio e la rabbia con le quali, fin da piccino, dovrà fare i conti, imparando per necessità a scendere nelle proprie profondità per poi rinascere. Mai banale né superficiale, con il tempo diventerà un perfetto decodificatore delle intenzioni altrui, oltre ogni apparenza o maschera sociale. Un consiglio?!! Siate sempre voi stessi oltre ogni ruolo e vacuità dell’essere. Aiutatelo a lasciare andare, a non trattenere emozioni, cose, situazioni che, a lungo andare, lo renderebbero vendicativo e manipolatorio.

Per contattare Marina Maghetti è possibile scrivere a maghetti.marina@gmail.com

