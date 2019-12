“Siamo veramente la Cenerentola della Lombardia, soprattutto sul piano della mobilità: non uno dei miei emendamenti per migliorare i trasporti e la viabilità della provincia di Como è stato approvato. Dobbiamo accontentarci di un ordine del giorno di Fermi e Turba in cui fanno un generico invito alla Giunta a sollecitare la realizzazione del raccordo della Novedratese, tra Cermenate e Lentate sul Seveso, senza prevedere un euro. Peggio la pezza del buco”, commenta così, a fine mattina, Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, la decisione del centrodestra di bocciare tutti i suoi emendamenti relativi alla mobilità comasca.

L’attacco del consigliere regionale Angelo Orsenigo

Orsenigo aveva chiesto impegni per finanziare la gratuità del transito sulle tangenziali di Como e Varese per l’anno 2020, per proseguire nella realizzazione del secondo lotto della tangenziale, dopo la notizia che i vincoli per i terreni interessati non erano stati rinnovati, per garantire il cofinanziamento regionale per la realizzazione dell’intervento di interramento della provinciale 32 Novedratese, in territorio di Arosio, risolvendo così il nodo viabilistico con via Santa Maria Maddalena, per avviare un progetto di gratuità dei mezzi trasporto per gli studenti dagli 11 ai 26 anni.

“Niente. Lega e Forza Italia non hanno voluto prendere nessun tipo di impegno, né stanziare un centesimo per nessuno di questi progetti, alcuni dei quali portati avanti da loro stessi negli anni – prosegue il consigliere Pd –. In particolare, non mi stancherò mai di ripetere che Maroni e Fontana hanno costruito intere campagne elettorali sulle tangenziali e sulla loro gratuità. Non voglio poi neanche ricordare l’importanza del sottopasso di Arosio, promesso e ri-promesso più volte anche in occasione dell’inaugurazione di altri interventi sulla Novedratese. Promesse da marinaio, evidentemente”.

“A Como le briciole, insomma. Anzi, meno ancora perché i colleghi Fermi e Turba mi devono spiegare che senso ha un ordine del giorno che invita molto genericamente la Giunta regionale a ‘sollecitare la società Autostrada Pedemontana lombarda a prevedere’ la realizzazione del raccordo – ironizza Orsenigo –. Come dire a Fontana se per favore, con il suo comodo, senza disturbarlo troppo, un giorno o l’altro dà un buffetto a Pedemontana per vedere se per caso non intende cominciare a pensare a quell’opera. Ma così, senza troppa convinzione. Siamo senza parole”, conclude il consigliere dem.