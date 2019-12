L’augurio dell’Arcivescovo alla Nostra Famiglia. Invitato dai bambini e dai ragazzi del Ciclo Diurno Continuo, monsignor Mario Delpini il 18 dicembre sarà a Bosisio Parini.

Monsignor Mario Delpini a Bosisio

Nella settimana che precede il Natale l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, si recherà in visita a diversi luoghi di cura e istituzioni assistenziali operanti nel territorio della Diocesi.

In particolare, mercoledì 18 dicembre, alle 9, presiederà una celebrazione eucaristica a “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini, in via don Luigi Monza 20.

“L’Arcivescovo è stato invitato dai bambini e dai ragazzi del Ciclo Diurno Continuo ed è lieto di essere presente tra noi”, spiega la Responsabile operativa del Polo di Bosisio Laura Baroffio: “sarà questa, in particolar modo, l’occasione propizia per chiedere per ciascuno di noi, per piccoli e grandi, per le nostre famiglie e per tutta la nostra Associazione la benedizione per un Natale ed un nuovo anno nella pace”.