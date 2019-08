Con una giornata all’insegna della buona musica torna a Erba L’Avis in the Air, rinnovata ed ampliata nei contenuti. L’evento presenta anche quest’anno un nutrito programma di eventi, e che cerca come di consueto di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di donare sangue. La manifestazione rappresenta il lato artistico – culturale dell’Associazione dei Donatori di Sangue Erbesi, che si terrà in città domenica 1° settembre, a partire dalle 16, in piazza mercato.

L’iniziativa dei giovani dell’Avis Erba

L’iniziativa è sviluppata ed organizzata dal Gruppo Giovani Avis Erba, nelle scorse edizioni si è dato spazio ai giovani artisti, ed anche quest’anno accanto alle nuove proposte ci saranno gruppi conosciuti. La creatività, ma anche il messaggio di solidarietà, altruismo ed attenzione accomunerà tutti gli artisti che si esibiranno e che è il filo rosso che lega loro all’Avis. La musica sarà sempre il fulcro della manifestazione, il centro dove graviteranno anche le iniziative di informazione e di sensibilizzazione, Avis vuole essere ambasciatore di solidarietà in stretta collaborazione con le istituzioni e gli operatori del territorio.

“Perché una festa dell’Avis? Per creare un momento di condivisione, allegria, socializzazione, ma soprattutto per informare e sensibilizzare i presenti sulle finalità dell’associazione, la raccolta di sangue è importante, da utilizzare negli ospedali per salvare vite umane, per aiutare chi si sottopone ad interventi importanti. Il sangue è un bene preziosissimo. La festa, oltre a divertire, vuole far riflettere i presenti sull’importanza di donare gratuitamente sangue: un atto volontario di responsabilità civile, di solidarietà; un dovere morale verso il prossimo da parte di chi è in buona salute”, spiegano dall’associazione.

Il programma dell’evento

La quarta edizione, con il patrocinio del Comune di Erba, partirà alle 16 con il Contest di graffiti Live music con: Double Talkin Jive La Tigre Tommy e Botti . Alle 19 Arte Migrante; alle 20 Poetry Slam. alle 21.30 Calypso Silent Disco.

Inoltre durante l’evento calcetto bimbi by CDG Calcio Erbe, Area Relax, Area OpenMic, InfoPoint Associazioni, FOOD&DRINK Erbedaltro Come a casa Erba L’Ora Glaciale. Tutti sono invitati a partecipare.