Lavori al via a Brenna nel mese di gennaio.

Nella frazione di Olgelasca

Senso unico alternato per la Sp 39 di Brenna nel comune di Brenna. Per i lavori legati alla realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio in frazione di Olgelasca, la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da semaforo da martedì 7 gennaio a lunedì 2 marzo 2020, e comunque fino alla fine lavori, dalle ore 8.30 alle ore 17, escluso sabati, domeniche e festivi. L’avviso di inizio lavori è stato comunicato dall’Amministrazione provinciale.

