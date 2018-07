Lavori ad Albavilla tra luglio e agosto: ecco quali sono le modifiche alla viabilità annunciate dal Comune.

Lavori ad Albavilla: gli interventi

Dal Comune di Albavilla hanno fatto sapere che il tratto di strada di via Saruggia in territorio comunale sarà chiuso completamente al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Monte Bolettone e Molinara da lunedì 23 luglio a venerdì 31 agosto. Operazione necessaria per consentire la realizzazione in sicurezza dell’intervento di riqualificazione del ponte di Saruggia.

Quindi il traffico veicolare proveniente da Orsenigo in direzione Albavilla centro/Como/Erba sarà deviato sia in andata che in ritorno, con idonea segnaletica verticale, sulle vie Molinara, Padre P. Meroni e Civati. Verrà consentito l’accesso alle proprie abitazioni a tutti i residenti della via Saruggia e ad eventuali mezzi di soccorso dall’incrocio di via Molinara fino al ponte e dall’incrocio di via Monte Bollettone fino al ponte.

Ma non solo. Dal Municipio fanno sapere anche che la sp639, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Monte Bollettone e l’incrocio con la via Civati, e la via Padre Meroni verrà chiusa completamente al traffico veicolare nei giorni di lunedì 23 e martedì 24 luglio, dalle 22 alle 6 del mattino.

