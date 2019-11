Il Comune di Uggiate Trevano migliora e ristruttura il cimitero del paese.

Novità al cimitero di Uggiate Trevano

Conclusi i lavori per la realizzazione dei servizi igenici del camposanto di Uggiate Trevano. I nuovi servizi, in funzione da venerdì 1 novembre, sono stati sostituiti ai prefabbricati già presenti. L’opera, realizzata in muratura, con porte d’acciaio e un sistema d’illuminazione automatica, ha un servizio per gli uomini e uno per donne e disabili. Inoltre, sono stati posizionati dei nuovi innaffiatoi e nuove scope, utilizzabili inserendo monete da un euro, poi restituite quando verrà risistemato l’attrezzo utilizzato. Servizio messo per evitare furti, avvenuti in precedenza. Oggi, lunedì 4 novembre, inizieranno i lavori di ristrutturazione della cappella Terragni: oltre alla sistemazione del tetto e delle pareti interne ed esterne, verrà restaurato il bassorilievo dell’artista Lecchese Giuseppe Mozzanica. I lavori sono affidati alla ditta specializzata Coresan, di Venegono Superiore, e l’intervento verrà finanziato al 90% dai fondi di regione Lombardia e il restante 10% dal Comune.