Lavori al ponte Saruggia, chiusura al transito: ecco in quale tratto.

E’ prevista la chiusura totale al transito veicolare per la Ex S.S. 639 Dei Laghi di Pusiano e di Garlate nel Comune di Albavilla. Per consentire lo smontaggio dei parapetti provvisori di protezione del ponte denominato di Saruggia, a scavalco sulla strada Provinciale, nel tratto di strada compreso tra l’accesso alla Zona Industriale di Albavilla, Via Don. A. Tocchetti e Via Monte Bolettone, la circolazione sarà vietata dal 21 gennaio al 25 gennaio dalle 22 alle 5.