Avviso ai pendolari: a causa di alcuni lavori nella stazione di Chiasso ci saranno disagi anche sulla linea comasca.

Lavori alla stazione di Chiasso: modifiche e ritardi dei treni

Nei giorni/nelle notti sotto indicati nella tabella, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Chiasso, i treni indicati nelle seguenti tabelle subiranno ritardi o variazioni da sabato 19 gennaio fino al 10 marzo. A renderlo noto è stato Trenord (CLICCA QUI)

Occhio anche ai ritardi

Inoltre, fino al 31 gennaio, tutti i treni delle relazioni di seguito indicate potranno subire ritardo entro 5 minuti:

•EC della relazione Venezia S.L. – Milano Centrale – Chiasso – Zurigo/ Basilea;

•RE della relazione Milano Centrale – Como S.G./ Chiasso – Bellinzona;

•S11 da Rho/ Milano P.ta Garibaldi per Como S.G./Chiasso;

•S10 da Como S.G. per Chiasso/Bellinzona ;

•S40 da Varese/Malpensa T2 /Chiasso per Como S.G.