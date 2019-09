Lavori da rifare in via Emiliani a Merone dove lo scorso aprile era presente un cantiere per riqualificare il manto stradale disconnesso e sistemare l’arredo urbano per realizzare due piazzette e un nuovo parcheggio grande con più posti auto.

Lavori da rifare in via Emiliani a Merone: le parole del sindaco

“L’Amministrazione comunale, valutata la qualità degli interventi edilizi effettuati dall’impresa appaltatrice nel cantiere di via S. Girolamo Emiliani, nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria, ha deciso di non accettare le opere così come sono state realizzate, in quanto le stesse presentano evidenti difetti strutturali ed estetici”. A dichiararlo il sindaco Giovanni Vanossi in una lettera indirizzata ai cittadini.

Dalla terza settimana di settembre, quindi, nuovo cantiere.

