Lavori in corso da parte di Lario Reti Holding per spostare una condotta tra Bulciago e Nibionno. Per questo motivo Como Acqua comunica che è necessario provvedere alla limitazione dei consumi delle utenze facenti capo al serbatoio di Lurago D’Erba, in località Calpuno. I lavori prenderanno il via dalle 23 di martedì 18 giugno sino alle 8 di mercoledì 19 giugno.

Ecco i Comuni che potrebbero avere problemi

Per i lavori in corso, ecco i Comuni che potrebbero avere problemi di approvvigionamento in quanto servizi esclusivamente dalle sorgenti di Alserio: Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza, Monguzzo, Lurago d’Erba e Lambrugo.